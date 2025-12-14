Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Юрист рассказал о последствиях за препятствование пассажирам в метро

Юрист Салкин: создание помех движению пассажиров в метро грозит штрафом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Затруднение движения пассажиров в метро может повлечь за собой штраф в размере двух тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Он отметил, что ключевым фактором для привлечения к ответственности является именно доказанный умысел и конкретные последствия в виде созданной помехи. По его словам, просто остановиться в потоке людей или замедлить шаг — это не то же самое, что сознательно и активно перекрывать движение.

За умышленное создание помех движению пассажиропотока в метро предусмотрен штраф в две тысячи рублей по части 1.1 статьи 10.9 КоАП Москвы. Для привлечения к ответственности должно быть доказано, что человек создавал реальную помеху проходу людей или блокировал поток на платформе. Также, по правилам Московского метрополитена, кино- и видеосъемка без письменного разрешения запрещена, а фотосъемка без стационарного оборудования допускается. На практике же самые частые штрафы в метро связаны с безбилетным проездом, неправомерным использованием льготных карт и появлением в состоянии опьянения, — пояснил Салкин.

Ранее сообщалось, что суд признал блогершу Ксению Карпову, ставшую жертвой домогательств в московском метро, виновной в другом правонарушении — «загораживании прохода». Девушку оштрафовали на 25 тыс. рублей. Инцидент произошел на одной из станций метрополитена, где Карпова снимала видео для соцсетей. К ней подошел неизвестный мужчина и схватил ее за ягодицы.

