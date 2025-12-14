В ООН осудили захват танкера у берегов Венесуэлы ООН: США должны немедленно освободить захваченное у берегов Венесуэлы судно

Группа друзей Устава ООН резко осудила действия США, захвативших нефтяной танкер вблизи Венесуэлы, говорится в коммюнике, опубликованном в Telegram-канале министр иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля. Страны — участницы объединения потребовали немедленно освободить судно, его экипаж и груз.

Группа призывает <…> к полному уважению суверенных прав Боливарианской Республики Венесуэла в отношении ее морской и торговой деятельности, — сказано в документе.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, уточнив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.

Позже стало известно, что Куба резко осуждает действия США, захвативших нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Дипломаты подчеркнули, что это нарушает право Каракаса свободно торговать своими ресурсами и поставлять нефтепродукты Гаване. Внешнеполитическое ведомство расценило инцидент как часть эскалации давления Вашингтона на Венесуэлу.