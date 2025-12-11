Экс-сотрудника прокуратуры поймали на возрождении ультрас в России В Самаре арестовали экс-сотрудника прокуратуры за участие в фанатском T.O.Y.S.

Бывшего сотрудника прокуратуры Самарской области отправили в СИЗО за участие в объединении футбольных фанатов The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S., организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, в СУ СК России по региону эту информацию отказались комментировать.

Бывший сотрудник прокуратуры Самарской области заключен под стражу до 27 декабря по делу, [возбужденному] по части 2 статьи 282.2 УК РФ, — отметил источник.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Свердловской области из-за размещения христианского креста в качестве иллюстрации на плакате, посвященном борьбе с экстремизмом. Плакат появился на одной из станций метро Екатеринбурга в рамках городского молодежного конкурса «Антитеррор — выбор молодых».

В Ульяновске до этого суд отправил под домашний арест троих подозреваемых, которые, по данным правоохранительных органов, организовали вечеринки с пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По версии следствия, с января 2024-го по декабрь 2025 года они проводили в одном из развлекательных заведений Ленинского района различные тематические мероприятия.