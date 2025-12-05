В российском регионе задержали организаторов ЛГБТ-вечеринок

В Ульяновске суд отправил под домашний арест троих подозреваемых, которые, по данным правоохранительных органов, организовали вечеринки с пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В УМВД России по региону отметили, что оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму и СУ СК РФ при поддержке Росгвардии.

Органы установили, что с января 2024 по декабрь 2025 года трое жителей Ульяновской области в возрасте от 30 до 35 лет проводили в одном из развлекательных заведений Ленинского района города мероприятия. Владельцем заведения является один из подозреваемых. На этих вечеринках распространялась информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. При этом организаторы знали о том, что ЛГБТ-движение запрещено на территории России.

Подозреваемые также размещали в интернете информацию о проведении так называемых закрытых вечеринок. Кроме того, они публиковали фото и видеоматериалы со своих мероприятий, содержащие элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее издательство АСТ отозвало тираж романа «Оно» Стивена Кинга после жалоб на пропаганду ЛГБТ. В этой связи Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. Гендиректор издательства Татьяна Горская подтвердила, что в произведении изображены нетрадиционные отношения.