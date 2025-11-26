День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 12:20

Книгу Стивена Кинга сняли с продажи из-за пропаганды ЛГБТ

АСТ отозвало тираж романа «Оно» Стивена Кинга после жалоб на ЛГБТ-пропаганду

Стивен Кинг Стивен Кинг Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российское издательство АСТ отозвало тираж романа «Оно» Стивена Кинга после жалоб на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает ТАСС. Гендиректор издательства Татьяна Горская отметила, что в книге были изображены нетрадиционные отношения. Российский книжный союз провел предварительную экспертизу в связи с обращением.

Да, целая партия романа была отозвана. Было обращение — и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству, — уточнила собеседница агентства.

Горская добавила, что «Оно» выходит в России несколько десятков лет, но к детальному изучению произведения никто не обращался. Сегодня АСТ проводит еще одну экспертизу произведения. По словам Горской, для этого начали использовать искусственный интеллект. Однако в конечном итоге результаты проверки подводит живой человек — эксперт.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предупредила, что фильм «Оно» по роману Кинга могут полностью запретить в России. По ее словам, причиной стали присутствующие там ЛГБТ-сцены.

книги
продажи
запреты
пропаганда
Стивен Кинг
