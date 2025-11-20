Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 17:59

В России предложили запретить экранизацию культового романа Кинга

Общественница Волынец допустила запрет фильма «Оно» в России

Фото: imago stock&people/Global Look Press
Фильм «Оно» по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга может подвергнуться полному запрету в России из-за ЛГБТ-сцен (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявила NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее мнению, подобная участь может постичь и другие картины, включающих запрещенный контент.

Причина изъятия из продажи романа Стивена Кинга «Оно» может зависеть либо от решения контролирующих органов, либо от усмотрения издательств, чтобы не быть подвергнутыми штрафам и прочим санкциям в превентивном порядке. Помимо книги стоит проверить одноименную экранизацию. Вопрос о вырезании сцен ЛГБТ из фильма «Оно» зависит от того, насколько эта линия вплетена в сюжет. Возможно, произведение потеряет целостность. В данном случае проще полностью запретить этот фильм. Отмечу, что нам следует ожидать того, что будут еще новости по другим произведениям, которые проверят на содержание запрещенных материалов, — высказалась Волынец.

Ранее сообщалось, что роман «Оно» начали убирать с полок российских маркетплейсов и из книжных магазинов. Это может быть связано с нарушением правил торговых площадок или с возможным запретом на распространение рукописи в России.

