Росавиация озвучила новые детали расследования крушения Ан-24

Полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области завершен, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске, пишет ТАСС.

Росавиация принимает непосредственное участие в работе комиссии Межгосударственного авиационного комитета по расследованию причин катастрофы самолета Ан-24. Завершен полевой этап расследования в Тынде и в Иркутске, — указано в сообщении.

В ходе расследования были изучены и изъяты документы, касающиеся организации летной работы, подготовки экипажа и технического обслуживания воздушного судна. Специалисты проанализировали радиолокационную информацию органов обслуживания воздушного движения Благовещенска, Магдагачи, Нерюнгри и Тынды.

Согласно промежуточному отчету МАК, одной из вероятных причин происшествия могла стать ошибка экипажа при установке давления на барометрических высотомерах. Расследование продолжается.

В целях профилактики подобных инцидентов Росавиация в августе 2025 года направила авиационным организациям оперативные рекомендации по безопасности полетов. В течение текущего года ведомством было выпущено 10 директивных писем и 11 приказов с профилактическими мероприятиями по результатам расследований авиапроисшествий.

Ранее МАК обнародовал предварительные данные расшифровки записей речевого самописца самолета Ан-24, потерпевшего крушение под Тындой. Согласно отчету, последней зафиксированной информацией стали сигналы системы раннего предупреждения о приближении к земле.