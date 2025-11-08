Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 02:13

МАК спустя шесть лет обнародовал отчет о посадке А321 в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) официально опубликовал отчет о жесткой посадке Airbus A321 в кукурузном поле в Раменском, произошедшей в 2019 году, передает ТАСС. Уточняется, что документ был подготовлен еще в 2021 году, но оставался скрытым от публики.

Происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем (в 06:15 мск) в визуальных метеоусловиях в результате его столкновения после отрыва от ВПП на высоте 0,6–1,2 м со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1,13 кг, подпадающих под сертификационную категорию «большая птица», — говорится в материалах.

Эксперты уточнили, что столкновение привело «к механическим повреждениям обоих двигателей». В итоге самолет был вынужден совершить жесткую посадку вне аэродрома.

МАК спустя шесть лет обнародовал отчет о посадке А321 в Подмосковье
