МАК спустя шесть лет обнародовал отчет о посадке А321 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) официально опубликовал отчет о жесткой посадке Airbus A321 в кукурузном поле в Раменском, произошедшей в 2019 году, передает ТАСС. Уточняется, что документ был подготовлен еще в 2021 году, но оставался скрытым от публики.

Происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем (в 06:15 мск) в визуальных метеоусловиях в результате его столкновения после отрыва от ВПП на высоте 0,6–1,2 м со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1,13 кг, подпадающих под сертификационную категорию «большая птица», — говорится в материалах.

Эксперты уточнили, что столкновение привело «к механическим повреждениям обоих двигателей». В итоге самолет был вынужден совершить жесткую посадку вне аэродрома.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Ачи-Су произошло крушение. Вертолет направлялся из Кизляра в Избербаш. По предварительной информации, всего на борту было семь человек: четверо погибли, трое пострадали. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом.

Как уточнили в Росавиации, инцидент с падением вертолета, повлекший человеческие жертвы, классифицирован как катастрофа. Расследованием причин ЧП займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного межрегионального территориального управления ведомства.