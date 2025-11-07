Раскрыто состояние выживших в крушении вертолета в Дагестане Состояние двоих выживших в крушении вертолета в Дагестане является тяжелым

Состояние двух пассажиров, выживших при авиакатастрофе с вертолетом Ка-226 в Дагестане, оценивается медиками как крайне тяжелое, сообщил РИА Новости представитель оперативных служб, знакомый с ситуацией. По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось семь человек, четверо из которых погибли в результате происшествия.

По предварительной информации, из троих выживших при крушении вертолета с туристами двое находятся в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом, — рассказал журналистам собеседник.

Ранее источник в оперативных службах республики сообщал, что рухнувший в Карабудахкентском районе Дагестана вертолет с туристами на борту разрушил на земле частный дом. По его словам, внутри постройки в момент крушения воздушного судна не было людей. Известно, что вертолет летел из Кизляра в Избербаш.

