Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 16:05

Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами упал на частный дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рухнувший в Карабудахкентском районе Дагестана вертолет Ка-226 с туристами на борту разрушил на земле частный дом, заявил в беседе с ТАСС источник в оперативных службах республики. По его словам, внутри постройки в момент крушения не было людей.

Вертолет упал на частный дом в населенном пункте Ачи-Су, произошло возгорание. Внутри людей не было, поскольку дом не эксплуатировался, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вертолет летел из Кизляра в Избербаш. По предварительной информации, на борту находились семь пассажиров, четыре человека погибли, трое пострадали. Отмечается, что Ка-226 принадлежит АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод».

До этого на Филиппинах во время тайфуна «Калмаэги» потерпел крушение военный вертолет Super Huey, в результате чего погибли шесть человек. Воздушное судно было частью группы из четырех вертолетов, направлявшихся в пострадавшие районы для оказания помощи населению. Тайфун унес жизни не менее 26 человек и вынудил эвакуировать несколько сотен тысяч жителей.

вертолеты
Дагестан
крушения
происшествия
