Superjet совершил аварийную посадку в Минеральных Водах

Самолет Superjet, совершавший рейс из Минеральных Вод в Тель-Авив, был вынужден произвести аварийную посадку в аэропорту вылета, передает РЕН ТВ. Уточняется, что причиной незапланированного приземления стало повреждение лобового иллюминатора.

На борту авиалайнера находилось 103 человека, среди которых не зафиксировано ни пострадавших, ни погибших. После эвакуации из воздушного судна всех пассажиров разместили в здании аэровокзального комплекса для дальнейшего инструктажа и оказания необходимой помощи.

Ранее стало известно, что самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей.

До этого во время регулярного рейса из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX произошло разрушение лобового стекла. По предварительной информации источника, причиной инцидента мог стать космический мусор или небольшой метеорит.

Кроме того, полиция Молдавии обнаружила взрывное устройство в багаже одного из пассажиров в аэропорту Кишинева. По имеющейся информации, в связи с этим в воздушной гавани объявили эвакуацию, пассажиров и сотрудников аэропорта выводят из здания.