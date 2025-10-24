Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 08:54

Стало известно о смерти звезды КВН и «Самого лучшего фильма»

SHOT: в возрасте 44 лет умер актер и игрок КВН Павел Козмопулос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что игрок КВН из «Сборной Пятигорска» и актер «Самого лучшего фильма» Павел Козмопулос умер в возрасте 44 лет. По его информации, причиной смерти стала онкология.

В публикации говорится, что Козмопулос скончался после долгой болезни в больнице Минеральных Вод. Канал также пишет, что 15 лет назад актер стал терять слух и зрение, а после у него обнаружили опухоль головного мозга. В дальнейшем Козмопулос перенес несколько операций.

Ранее сообщалось, что на 53-м году жизни скончался якутский музыкант Иннокентий Гаврильев-Лэкиэс. Причиной смерти артиста, выступавшего под сценическим псевдонимом Лэкиэс, стала продолжительная болезнь. Он был известен как талантливый исполнитель, инструменталист и автор песен, чье творчество оставило значительный след в музыкальной культуре региона.

До этого Министерство культуры Молдавии сообщило о кончине известного советского певца Александра Казаку на 76-м году жизни. Артист ушел из жизни 17 октября, при этом обстоятельства его смерти не уточняются.

