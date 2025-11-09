Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 10:58

Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе

Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в гараже на Ставрополье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона в гараже в городе Минеральные Воды Ставропольского края, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона. Происшествие привело к разрушению трех гаражей и возгоранию.

В результате взрыва газового баллона в гараже произошло разрушение трех гаражей с последующим возгоранием, — сказано в сообщении.

ЧП произошло в гаражном кооперативе «Змейка», расположенном на окраине города. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. По информации МЧС, пострадавший был доставлен в центральную городскую больницу. Для ликвидации последствий происшествия было задействовано 13 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Куркино Тульской области завершены. По данным МЧС, один из подъездов многоквартирного дома частично обрушился, четыре человека получили травмы.

До этого в поселке Медный Свердловской области произошел крупный пожар на промышленной площадке, где загорелось производственное здание со строительными материалами. Как уточнили в МЧС по региону, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Для борьбы с огнем были мобилизованы 40 спасателей и 12 единиц специальной техники.

взрывы
Минеральные Воды
гаражи
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Харькове снова «встало» метро
В Британии раскрыли иллюзии Зеленского
В Таиланде раскрыли, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП с автобусом
Магнитные бури сегодня, 9 ноября: что завтра, боли, проблемы с сосудами
Россиянам раскрыли новую схему мошенничества в преддверии «черной пятницы»
В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома
Московский школьник с оружием забрал золото на турнире по кунг-фу в Китае
Слуцкий предложил изменить описание герба России
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Наступление ВС РФ на Покровск 9 ноября: правда о ситуации, пленные офицеры
Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе
Знакомая рассказала о семье погибшего при крушении Ка-226 конструктора
Российским дачникам рассказали, при каком условии у них отберут участок
Лавров назвал ключевые условия завершения украинского конфликта
В Венгрии сделали серьезное предупреждение Зеленскому по «Дружбе»
В Финляндии обратились к Рютте с призывом по Украине
Китаец пытался вывезти золото на 50 млн рублей из Забайкалья
Президент Сирии начал визит в США с игры в баскетбол
Наступление ВС РФ на Харьков 9 ноября: кучи трупов иностранцев, Купянск
Столтенберг озвучил свой главный страх о конце НАТО
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.