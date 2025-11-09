Гаражи разнесло после взрыва газового баллона в российском городе Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в гараже на Ставрополье

Мужчина пострадал в результате взрыва газового баллона в гараже в городе Минеральные Воды Ставропольского края, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона. Происшествие привело к разрушению трех гаражей и возгоранию.

В результате взрыва газового баллона в гараже произошло разрушение трех гаражей с последующим возгоранием, — сказано в сообщении.

ЧП произошло в гаражном кооперативе «Змейка», расположенном на окраине города. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. По информации МЧС, пострадавший был доставлен в центральную городскую больницу. Для ликвидации последствий происшествия было задействовано 13 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Куркино Тульской области завершены. По данным МЧС, один из подъездов многоквартирного дома частично обрушился, четыре человека получили травмы.

До этого в поселке Медный Свердловской области произошел крупный пожар на промышленной площадке, где загорелось производственное здание со строительными материалами. Как уточнили в МЧС по региону, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Для борьбы с огнем были мобилизованы 40 спасателей и 12 единиц специальной техники.