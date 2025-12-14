Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 06:01

Российский голкипер в составе ПСЖ пропустил два мяча в матче с «Метцем»

Голкипер Сафонов вышел в стартовом составе ПСЖ и пропустил от «Метца» два мяча

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский вратарь Матвей Сафонов в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» провел матч против «Метца» в чемпионате Франции. Встреча завершилась победой парижан со счетом 3:2, хотя голкипер дважды доставал мяч из сетки своих ворот.

В ворота Сафонова, который сохранил место в основе даже после восстановления основного голкипера команды Люки Шевалье, забили игроки «Метца» Жесси Деменге и Георгий Цитаишвили. При этом ПСЖ отличились на один мяч больше: голы записали на свой счет Гонсалу Рамуш, Кентен Нджанту и Дезире Дуэ.

Эта победа позволила «Пари Сен-Жермену» набрать 36 очков и подняться на первую строчку турнирной таблицы французской Лиги 1, опередив «Ланс». Для Сафонова этот матч стал первым после двух «сухих» игр — против «Ренна» в чемпионате (5:0) и против «Атлетика» в Лиге чемпионов (0:0).

Ранее тренер Ринат Билялетдинов заметил, что Сафонов находится в хорошей форме. По его словам, политическая причина может помешать голкиперу получать большое игровое время в будущем.

До этого Сафонов и украинский защитник Илья Забарный сыграли вместе за французский «Пари Сен-Жермен» против испанского «Атлетика». Это было первое появление спортсменов из России и Украины в одном клубе из топ-5 лиг Европы начиная с 2022 года.

Матвей Сафонов
ПСЖ
голы
Франция
