Вскрылась важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной

Вскрылась важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной Певица Долина переносила на 10 дней заключение договора о продаже квартиры

Народная артистка России Лариса Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на десять дней вперед, следует из судебных документов. Согласно материалам, отсрочка была инициативой певицы, она прислала покупательнице Полине Лурье дополнительное соглашение, передает РИА Новости.

Между Долиной Л.А. и Лурье П.А. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024, — говорится в документах.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила агентству, что между предварительным договором и основным прошло большое количество времени. По ее мнению, это говорит о том, что певица не просто ждала, а размышляла над продажей квартиры.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сказал, что сцены с певицей Ларисой Долиной следует вырезать из фильма «Невероятные приключения Шурика». В противном случае он намерен требовать снятия новогодней комедии с эфира 31 декабря.