Вскрылась важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной

Народная артистка России Лариса Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на десять дней вперед, следует из судебных документов. Согласно материалам, отсрочка была инициативой певицы, она прислала покупательнице Полине Лурье дополнительное соглашение, передает РИА Новости.
Между Долиной Л.А. и Лурье П.А. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024, — говорится в документах.