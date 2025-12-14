Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 10:11

Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку

Раввин Лазар: на Хануку у иудеев принято есть картофельные оладьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На Хануку по традиции иудеям нужно есть картофельные оладьи латкес, сказал главный раввин России Берл Лазар. В интервью РИА Новости он отметил, что старается придерживаться диеты для поддержания энергии и чистоты мысли.

Есть одно блюдо, от которого мне сложно удержаться на Хануку. Это латкес – картофельные оладьи. Почему трудно удержаться? Потому что это воспоминание детства. Это то, что мама готовила, бабушка готовила. <…> И латкес на Хануку не только можно, а нужно – по традиции, – сказал он.

Главный раввин России настоятельно рекомендовал отказаться от употребления сахара, жирной пищи и мучных изделий. По его словам, такая диета полезна прежде всего для мозга, а не только для поддержания стройности фигуры.

Ранее главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий предположил, что окончание украинского конфликта наступит 15 января 2026 года. По его словам, такое предположение якобы основано на высказываниях «влиятельных людей» в Европе.

Кроме того, президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода сообщал, что евреи, которые уехали в Израиль после начала СВО, вернулись. Он подчеркнул, что многие из них покидали РФ лишь для получения израильского гражданства.

Россия
иудеи
Берл Лазар
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция предупредила о новой схеме мошенничества с проверкой качества воды
Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей
Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут
Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах
Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании
В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши
В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту
Москвич выиграл первое в России дело по «эффекту Долиной»
Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку
Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей
Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу
Почему не работает WhatsApp 14 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира
США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией
Наступление ВС РФ на Харьков 14 декабря: ложь Зеленского, правда о Купянске
«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Автомобиль с двумя людьми упал в реку
Стало известно о дружбе раввинов России и Одессы
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.