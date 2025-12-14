Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку Раввин Лазар: на Хануку у иудеев принято есть картофельные оладьи

На Хануку по традиции иудеям нужно есть картофельные оладьи латкес, сказал главный раввин России Берл Лазар. В интервью РИА Новости он отметил, что старается придерживаться диеты для поддержания энергии и чистоты мысли.

Есть одно блюдо, от которого мне сложно удержаться на Хануку. Это латкес – картофельные оладьи. Почему трудно удержаться? Потому что это воспоминание детства. Это то, что мама готовила, бабушка готовила. <…> И латкес на Хануку не только можно, а нужно – по традиции, – сказал он.

Главный раввин России настоятельно рекомендовал отказаться от употребления сахара, жирной пищи и мучных изделий. По его словам, такая диета полезна прежде всего для мозга, а не только для поддержания стройности фигуры.

