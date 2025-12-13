Ханука-2025: история, традиции и даты праздника огней

В декабре иудейский мир справляет многодневный праздник огней — Хануку. Это период обновления и освящения, совместных трапез и зажжения свечей. О том, когда празднуют Хануку в 2025 году, а также о традициях торжества читайте в материале NEWS.ru.

Какого числа Ханука в 2025 году

Ханука — восьмидневный праздник, начинающийся 25-го числа месяца кислев. Он продолжается до 2–3-го тевета. В уходящем году этот период приходится на 14–22 декабря.

События, которые легли в основу праздника Ханука

Чтобы понять традиции празднования Хануки, нужно обратиться к истории. Праздник Ханука назван так неспроста. Это наименовение образовано от слова «ханукат» — «освящение». Торжество отсылает к событиям II века до н.э., когда еврейское войско под руководством Иуды Маккавея свергло Антиоха Епифана, представителя греческой династии Селевкидов.

Но обо всем по порядку. После кончины Александра Македонского Иудея была унаследована полководцем и диадохом Селевком I Никатором. Он основал собственную династию и активно насаждал греческую культуру и религию среди иудеев. Особенно жесткой была политика царя Антиоха Епифана. В период его правления само чтение Торы оказалось под запретом. А Иерусалимский храм превратили в святилище Зевса и осквернили жертвоприношением свиней — нечистых, по иудейским верованиям, животных.

В результате иудеи, несмотря на малочисленность своего воинства, подняли восстание. Руководимые военачальником Иудой Маккавеем, они свергли Селевкида. После этого они восстановили и заново освятили (отсюда и название — «освящение») Иерусалимский храм.

И тут не обошлось без чудес. В день освящения было решено зажечь храмовый светильник — менору. Предполагалось, что огонь в ней надо поддерживать постоянно. Но масла у праздновавших был только один кувшин, а для изготовления чистого масла потребовалось бы восемь суток. Но свершилось чудо: неоскверненное масло горело весь указанный срок. Отсюда и пошла традиция празднования Хануки в течение восьми дней. Этот период стал временем прославления Всевышнего и зажжения огней.

Как отмечают: зажигание ханукии, молитвы, подарки

Ханука — праздник огней, и огонь является его главным символом. Но как зажигать ханукию — менору, символизирующую восьмидневное чудо? Существуют устоявшиеся правила:

В первый вечер зажигают только крайнюю правую свечу. Во второй вечер к крайней правой свече добавляется свеча слева, причем зажигаются они слева направо (простыми словами, это свечи на седьмом и восьмом рожках). В последующие дни число свечей увеличивается на одну, при этом зажигают их все так же слева направо. В последний день Хануки зажигают все восемь свечей. Свечи на ханукии должны находиться на одной высоте и на достаточном отдалении друг от друга, чтобы огни не сливались в единое пламя. Ханукию устанавливают в комнате, где семья принимает пищу. Ставить ханукию нужно на высоте от 24 до 80 сантиметров от пола. Свечи зажигают после захода солнца между молитвами «Минха» (полдень) и «Маарив» (вечер). Во время зажигания ханукальных огней запрещено заниматься чем-либо другим. Свечи должен зажигать мужчина — глава семьи, женщины же могут только присутствовать при зажжении ханукии и отвечать «амен» в ответ на произносимые мужчиной благословения.

Но и это не все о том, как зажигать ханукию — менору восьмидневного торжества. Выше мы уже упомянули благословения, произносимые главой семьи при зажжении огней. В первый день во время ритуала звучит три молитвы:

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальный огонь. Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, сотворивший чудеса для наших отцов в те дни, в это же время. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, давший нам жизнь, поддержавший нас и давший дожить нам до этого времени.

Начиная со второго дня и до конца праздника произносятся только первое и второе благословение. Эти молитвы напоминают об истории праздника Ханука и о его символическом смысле.

Наравне с молитвами и зажжением огней существуют и другие праздничные традиции. Так, в этот период не постятся и не оплакивают усопших. На стол подают традиционные кушанья (об этом — далее). А еще не обходится без подарков. На Хануку детям дарят «ханукальные деньги», или деньги на карманные расходы. Причем часть этой суммы нужно отдать на благотворительность (или цдаку).

Традиционные блюда: латкес, суфгания, молочное

Скажем и о том, что готовят на Хануку. Традиционными блюдами этого праздника являются картофельные оладьи, или драники, латкес; пончики из рыхлого теста суфгания с начинкой и молочные блюда (в особенности с сыром, например сырный пирог). На стол также подают:

запеканку кугель из лапши с творогом;

жареные шарики из нута фалафель;

чечевичный суп;

яичный хлеб.

Это перечень того, что готовят на Хануку чаще всего. Не возбраняется подать на стол и другие угощения.

Игры и обычаи для детей и взрослых

Хакуна — торжество радости, а потому не обходится без развлечений. В числе традиций на Хануку — игры. Дрейдл — самая популярная из них. Так назван четырехгранный волчок с заостренным основанием. Он изготавливается из дерева или пластика. На каждой грани нанесена еврейская буква: нун, гимель, хе (или хэй) и шин (в Израиле — пей вместо шин), символизирующие фразу «Чудо великое было там» (на иврите «по» — «здесь»).

Игра ведется на монетки, орехи или другие мелкие предметы: сначала участники делают взнос в общий банк, затем по очереди запускают волчок. Дальнейшие действия определяются выпавшей стороной: нун ничего не меняет, гимель дает весь банк, хе — половину, шин (пей) требует пополнения банка. Когда банк пустеет, все вносят новую ставку.

Среди игр на Хануку дрейдл — самая популярная. Она достаточно азартная, но тут есть нюансы. Играть на крупные суммы во время праздника запрещено. Под запретом и «классические» азартные игры вроде карт.

Теперь вы знаете все самое главное о Хануке — иудейском празднике огней. Это время серьезных ритуалов и молитв, но также и веселья, а вместе с ним — и подарков детям. На Хануку собираются в кругу близких, накрывают пышный стол и испытывают удачу в играх.