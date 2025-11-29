День матери
29 ноября 2025 в 21:18

Москвичка спалила ванную из-за свечей и попала на видео

В Москве у женщины загорелась ванная во время ремонта при зажженных свечах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Москвичка решила обновить интерьер и случайно устроила пожар в квартире, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, девушка захотела перекрасить кран в черный цвет. Ремонтные работы она проводила при зажженных свечах.

Чтобы убрать пятна, 25-летняя Алина воспользовалась обезжиривателем. Возгорание возникло по той причине, что пары средства вспыхнули от пламени. На кадрах видно, что огонь стремительно охватил ванную комнату, а девушке пришлось тушить его водой из того самого крана. Алина получила ожоги рук и показала, что ничего не осталось от натяжного потолка, вспыхнувшего как спичка.

Ранее школьница из Тулы спасла бабушку при пожаре благодаря кошке. Подросток заметила странное поведение животного и последовала за ним в комнату, где увидела горящую люстру. Она крикнула бабушке, чтобы та спасалась. Девочка не растерялась и отключила электричество, чтобы потушить возгорание водой.

До этого администрация Гонконга объявила траур в память о погибших при пожаре в жилом комплексе. Глава окружной администрации Джон Ли вместе с другими должностными лицами почтили память жертв тремя минутами молчания. В результате пожара погибли 128 человек, еще свыше 70 пострадали.

