Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 11:20

Мытищи затянуло дымом из-за пожара на складе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Возгорание горюче-смазочных материалов внутри складского помещения произошло в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, на место прибыли оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Из-за сильного дыма ухудшилась видимость на дорогах. Площадь пожара на улице Красина составляет 800 кв. м. В ликвидации возгорания задействовано порядка 40 человек личного состава и 13 единиц техники, уточнили в МЧС.

Ранее мужчина и пятилетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Новозыбкове Брянской области. В тушении было задействовано три единицы техники, здание полностью уничтожено огнем. Погибшему мужчине был 46 лет.

До этого вагон электропоезда загорелся в городе Орехово-Зуево Московской области. Из электрички пришлось эвакуировать 30 человек. Пламя вспыхнуло в тамбуре пятого вагона. На место происшествия прибыли две бригады спасателей.

Также в Улан-Удэ произошел пожар в жилой квартире на проспекте Строителей. Из горящего помещения были эвакуированы трое мальчиков с признаками отравления угарным газом. Все пострадавшие доставлены в детскую клиническую больницу.

Мытищи
пожары
пламя
пожарные
