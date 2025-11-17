Мужчина и пятилетний ребенок стали жертвами крупного пожара под Брянском Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Новозыбков

Мужчина и пятилетний ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Новозыбков Брянской области, сообщила в MAX пресс-служба регионального управления МЧС России. В тушении было задействовано три единицы техники, здание полностью уничтожено огнем.

В результате пожара погибли пятилетний мальчик и 46-летний мужчина, — говорится в сообщении.

Ранее пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже многоквартирного дома в Нурлате Республики Татарстан, в результате погибла 35-летняя женщина. Ее дочерей в возрасте 12 и трех лет удалось спасти, сами девочки получили травмы. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

До этого в Улан-Удэ произошел пожар в жилой квартире на проспекте Строителей. Из горящего помещения были эвакуированы трое мальчиков в возрасте полутора, четырех и 12 лет с признаками отравления угарным газом.

В поселке Краснобродский Кемеровской области ранее произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли две девочки трех и четырех лет. Мать оставила детей одних и уехала в другой город. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.