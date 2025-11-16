Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 18:23

Пожар в многоквартирном доме унес жизнь матери двух девочек

Мать двоих детей погибла при пожаре в Татарстане

МЧС России МЧС России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже многоквартирного дома в Нурлате Республики Татарстан, в результате погибла 35-летняя женщина, сообщили в управлении МЧС России по региону. Ее дочерей в возрасте 12 и трех лет удалось спасти, сами девочки получили травмы.

Пожарные спасли из горящей квартиры 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 12 и трех лет и передали их медикам, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, мать девочек скончалась в реанимации. Несовершеннолетних доставили в больницу Нурлата. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Ранее пожар произошел в кафе подмосковного города Видное. По данным МЧС, в результате погибли два человека, еще два пострадали. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

До этого в Улан-Удэ произошел пожар в жилой квартире на проспекте Строителей. Из горящего помещения были эвакуированы трое мальчиков в возрасте полутора, четырех и 12 лет с признаками отравления угарным газом.

Татарстан
пожары
возгорания
огонь
пострадавшие
погибшие
дети
жертвы
