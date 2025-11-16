Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 11:32

В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе

МЧС: при пожаре в подмосковном кафе погибли два человека

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два человека погибли и еще два пострадали в результате возгорания в кафе подмосковного города Видное, сообщили в главке МЧС РФ по Московской области. Пожар площадью 30 квадратных метров был оперативно ликвидирован спасательными подразделениями.

В 21:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Видное, ул. Вокзальная, д. 1. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение внутри здания на площади 30 кв. метров. В результате пожара пострадали четыре человека, из них погибли два человека, — говорится в сообщении.

Ранее в Улан-Удэ произошел пожар в жилом помещении на проспекте Строителей. Спасательные службы эвакуировали из горящей квартиры трех несовершеннолетних возрастом полтора, четыре и 12 лет с симптомами отравления угарным газом.

Кроме того, глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт сообщил о возгорании на территории садоводческого товарищества «Ржевка-1». По информации чиновника, полностью уничтожены двухэтажный жилой дом, банное строение, хозяйственная пристройка и три автомобиля, жертвами стали 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет.

Подмосковье
пожары
кафе
смерти
МЧС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.