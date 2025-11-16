В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе МЧС: при пожаре в подмосковном кафе погибли два человека

Два человека погибли и еще два пострадали в результате возгорания в кафе подмосковного города Видное, сообщили в главке МЧС РФ по Московской области. Пожар площадью 30 квадратных метров был оперативно ликвидирован спасательными подразделениями.

В 21:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Видное, ул. Вокзальная, д. 1. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение внутри здания на площади 30 кв. метров. В результате пожара пострадали четыре человека, из них погибли два человека, — говорится в сообщении.

Ранее в Улан-Удэ произошел пожар в жилом помещении на проспекте Строителей. Спасательные службы эвакуировали из горящей квартиры трех несовершеннолетних возрастом полтора, четыре и 12 лет с симптомами отравления угарным газом.

Кроме того, глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт сообщил о возгорании на территории садоводческого товарищества «Ржевка-1». По информации чиновника, полностью уничтожены двухэтажный жилой дом, банное строение, хозяйственная пристройка и три автомобиля, жертвами стали 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет.