В Гонконге объявили траур по погибшим в пожаре в Wang Fuk Court

В специальном административном районе КНР Гонконге ввели траур в память о погибших при пожаре в жилом комплексе, сообщает South China Morning Post. Глава администрации Джон Ли вместе с высокопоставленными должностными лицами почтили память жертв тремя минутами молчания, траур продлится до 1 декабря.

С 29 ноября по 1 декабря по всему Гонконгу будут открыты специальные пункты, в которых жители смогут оставить записи в книгах соболезнований в память о погибших. В период траура государственные и региональные флаги на всех правительственных зданиях будут приспущены. Все праздничные мероприятия будут отменены или перенесены в зависимости от обстоятельств.

Пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court 26 ноября. Огонь вспыхнул на бамбуковых строительных лесах, которые были возведены вокруг домов по плану реновации, а затем перекинулся на первый этаж и несколько соседних зданий. По последней информации, в результате пожара погибли 128 человек.

Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией в Гонконге. В своем обращении российский лидер попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.