Тульская школьница предотвратила страшное благодаря кошке

Школьница из Тулы спасла бабушку при пожаре благодаря кошке, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. Девушка в возрасте 16 лет заметила странное поведение животного и последовала за ним в комнату, где увидела горящую люстру.

Подросток крикнула бабушке, чтобы та бежала на улицу, а затем вызвала экстренную службу. После этого девушка отключила электричество и потушила люстру с помощью ведра воды, уточнили в ведомстве. За проявленную смелость школьницу наградили грамотой, огнетушителем и памятным подарком.

Ранее в Новосибирске собака устроила взрыв, включив конфорки на плите. Хозяин животного оставил на плите баллончик дихлофоса, и, когда в доме никого не было, пес повернул ручки конфорок. В результате баллончик взорвался из-за перегрева и разгерметизации. Собака укрылась на балконе и не пострадала.

До этого пожар произошел в Солнечногорске в двухэтажном здании на Цветочной улице площадью 750 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. По предварительной информации, в нем располагался ресторан «Роза Ветров».