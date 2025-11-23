Водянова сделала фото на фоне своего легендарного снимка для Vogue Водянова сделала фото со своим снимком 20-летней давности для журнала Vogue

Супермодель Наталья Водянова посетила выставку в испанской Ла-Корунье и сделала снимок на фоне своего снимка 20-летней давности и поделилась им в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Модель приняла участие в открытии масштабной выставки Wonderland в городе Ла-Корунья, посвященной творчеству знаменитого американского фэшн-фотографа Энни Лейбовиц.

Название выставки непосредственно связано с культовой съемкой для американского Vogue 2003 года, в которой Водянова предстала в образе Алисы в Стране чудес. В той же фотосессии в образах сказочных героев приняли участие такие модельеры, как Донателла Версаче, Жан Поль Готье, Том Форд и другие известные дизайнеры. Всего экспозиция выставки охватила пять десятилетий карьеры Лейбовиц и включает не только легендарные кадры с Водяновой, но и работы, выставленные впервые.

Ранее модель была замечена вместе с шейхой Катара Аль-Маяссой, снимок с ними вместе был опубликован в соцсетях арабской принцессы. Она посетила благотворительный ужин, организованный ее фондом для Naked Heart France. На гала-вечере Водянова появилась в роскошном алом платье с голыми плечами и корсетом, расшитым цветами.