Творожные коржи и простой заварной крем: этот торт печется на сковороде и не занимает много времени — домашняя вкуснота на праздник. Торт творожный «Нежность» — мягкие коржи и ореховый заварной крем, вкус из детства. Лёгкие творожные пласты сочетаются с бархатным кремом, создавая особенно нежную текстуру.

Для коржей: 1 яйцо, 200 г творога, 200 г сахара, щепотка ванилина, 1 ч. л. соды, погашенной уксусом, и около 300 г муки. Для крема: 500 мл молока, 1 яйцо, 200 г сахара, 3 ст. л. муки, ванилин, 150 г сливочного масла и 150 г грецких орехов.

Сначала приготовьте заварную основу крема: смешайте яйцо, сахар и муку, постепенно влейте молоко. Варите на слабом огне до густоты сметаны, полностью остудите под плёнкой. Для теста смешайте творог, яйцо, сахар, ванилин и соду, постепенно добавляя муку. Замесите мягкое тесто, разделите на 6–8 частей. Каждую раскатайте тонко и обжарьте на сухой сковороде до лёгкого подрумянивания. Крем: взбейте мягкое масло до пышности и постепенно вмешайте остывшую заварную массу. Орехи слегка обжарьте и порубите.

Соберите торт, чередуя коржи, крем и орехи. Обмажьте верх и бока, обсыпьте крошкой из обрезков и украсьте орехами. Дайте настояться 6–8 часов — коржи станут особенно нежными, а вкус полностью раскроется.

