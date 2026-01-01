Сладкое и лёгкое помогает после новогодней ночи: груша или яблоко, запечённые с творогом, — идеально с кофе

После щедрых праздничных застолий особенно хочется чего-то простого, тёплого и не перегружающего желудок. Запечённые фрукты с нежным творогом — как раз тот случай, когда десерт радует вкусом и ощущением лёгкости. А в паре с чашкой кофе такое блюдо становится настоящим утренним спасением.

Ингредиенты: Творог, любой творожок или сыр рикотта — 250 г, груша — 3 шт. (можно заменить яблоками), мёд — 1 ст. л., корица — по вкусу.

Приготовление: груши хорошо промывают, разрезают пополам и аккуратно удаляют сердцевину, творог перекладывают в миску, добавляют мёд и тщательно перемешивают до однородности, получившейся начинкой заполняют половинки груш, форму для запекания застилают пергаментом, выкладывают фрукты, слегка посыпают корицей и отправляют в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20–25 минут, после чего десерт вынимают, немного остужают и подают тёплым.

Нежно, ароматно и очень по-домашнему — именно то, что нужно, чтобы мягко вернуться в обычный ритм после праздников.

