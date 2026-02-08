В Словакии озвучили главную ошибку бывшего руководства

Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал решение предыдущих властей страны о передаче истребителей МиГ-29 Украине. Он в своих соцсетях отметил, что считает эту меру ошибочной, поскольку она оставила республику без адекватной замены для защиты воздушного пространства.

Заявление прозвучало после закрытия прокуратурой дел о передаче Украине истребителей и систем ПВО. Основанием стало отсутствие доказательств ущерба, так как срок службы техники был исчерпан.

Однако Пеллегрини не согласен с такой оценкой. Он напомнил, что, будучи премьер-министром, лично испытывал МиГ-29 и убедился в его полной боеспособности.

Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей. Отвергаю заявления тогдашней правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь грудой металлолома. Если бы это было так, ни один из них не смог бы улететь из Словакии на Украину, — написал президент.

Премьер-министр Роберт Фицо также осудил решение прокуратуры, назвав его политически мотивированным. По его словам, переданные самолеты были не только исправны, но и модернизированы по стандартам НАТО. При этом Словакия после передачи оказалась вынуждена полагаться на помощь союзников по воздушной полиции.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети Х резко раскритиковал заявление премьера Польши Дональда Туска о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29. По его мнению, этот шаг Варшавы несет серьезные риски для всей Европы.