07 февраля 2026 в 01:31

Польшу предупредили о последствиях передачи МиГ-29 Украине

Мема: передача Польшей МиГ-29 Украине станет объявлением войны России

ВВС Украины ВВС Украины Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети Х резко раскритиковал заявление премьера Польши Дональда Туска о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29. По его мнению, этот шаг Варшавы несет серьезные риски для всей Европы.

Политик назвал подобные действия прямым путем к эскалации. Страны ЕС все глубже втягиваются в украинский конфликт, что катастрофически сказывается на отношениях с Москвой.

Для Польши это будет означать объявление войны против России <…> в конечном итоге приведет к эскалации отношений с Россией, — отметил он.

Финский политик назвал текущий курс Брюсселя самым провальным за всю историю сообщества. По его мнению, Европе необходимо всеми силами избежать обострения с Россией и отказаться от любых шагов, ведущих к расширению и углублению конфликта.

Ранее американские журналисты признали, что советский истребитель МиГ-29 оказался исключительно долговечным боевым самолетом. По их словам, эта выдающаяся машина продолжает активно использоваться спустя десятилетия после распада СССР. Они отмечают, что самолет, образно говоря, отказывается завершать свою службу.

