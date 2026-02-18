В Госдуме объяснили, зачем НАТО распространяет слухи о враждебности России Депутат Соболев: НАТО готовит население к нападению на Россию

Страны НАТО через информационную деятельность готовят население к нападению на Россию, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Так он прокомментировал заявление Службы военной разведки и безопасности Швеции, которая считает РФ главной угрозой для страны. По словам депутата, через СМИ европейцам внушают мысль, что Москва — это вечный враг.

Страны НАТО готовят население к нападению на Россию. И при современных средствах массовой информации это не так трудно. Вся информационная деятельность направлена прежде всего на население стран Евросоюза и НАТО. Она нацелена на то, что Россия — враг, всегда была им и будет, с ней нужно заканчивать, — сказал Соболев.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что военнослужащие страны проходят обучение русскому языку. По его словам, в Стокгольме настороженно относятся к России на протяжении нескольких столетий.

До этого сообщалось, что Польша, Франция, Германия, Швеция и Великобритания приняли декларацию о намерениях по сотрудничеству в развитии возможностей нанесения ударов на большие расстояния. Документ подписан в Брюсселе на полях встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.