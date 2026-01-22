Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 13:29

В США поразились живучести советского истребителя МиГ-29

19FortyFive назвал советский МиГ-29 невероятно долговечным истребителем

Советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 Советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 Фото: РИА Новости
Советский истребитель МиГ-29 оказался исключительно долговечным боевым самолетом, отмечает американский журнал 19FortyFive. Как пишут авторы, эта выдающаяся машина продолжает активно использоваться спустя десятилетия после распада СССР.

Отмечается, что самолет, образно говоря, отказывается завершать свою службу. В частности, подчеркивается, что такие страны, как Индия и Украина, не только эксплуатируют, но и постоянно модернизируют имеющиеся у них парки этих истребителей.

Этот почтенный старый военный самолет постоянно модернизируется, что заставляет задуматься, будет ли его срок службы равен или превзойдет срок службы Fishbed (МиГ-21 по классификации НАТО — NEWS.ru), — сказано в материале.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 был разработан в СССР в 1970-х годах КБ им. Микояна. В его основные задачи входят завоевание превосходства в воздухе и поражение наземных целей в условиях сильного противодействия.

Ранее сообщалось, что первый полет новейшего сверхзвукового истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2026 год. Самолет был впервые продемонстрирован в виде макета на авиасалоне МАКС в августе 2021 года.

США
Россия
истребители
вооружения
МиГ-29
