09 февраля 2026 в 19:04

В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией

Вице-премьер Данко: передача Словакией МиГ-29 для Киева нарушила соглашения с РФ

Передача бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 для Украины была нарушением соглашения с Россией, которое запрещало отправку данной техники третьим странам, заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что Киев не должен был получить эти самолеты.

МиГи не должны были быть переданы Украине, было нарушено соглашение с РФ о запрете на передачу [данных самолетов] в другие государства, — написал Данко.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини также раскритиковал решение предыдущих властей страны о передаче истребителей МиГ-29 Украине. Он в своих соцсетях отметил, что считает эту меру ошибочной, поскольку она оставила республику без адекватной замены для защиты воздушного пространства.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети Х резко раскритиковал заявление премьера Польши Дональда Туска о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29. По его мнению, этот шаг Варшавы несет серьезные риски для всей Европы.

