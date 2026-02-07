Зимняя Олимпиада — 2026
Идеальный завтрак для худеющих: готовим творожные булочки с кусочками яблок и ванилью — пальчики оближешь!

Яблоки здесь не просто добавка, а источник сочности. Во время выпекания они отдают сок, который пропитывает творожное тесто, делая его не сухим и рассыпчатым, а влажным и нежным, почти как в хорошем кексе.

Яблоки (2 шт.) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю мелкими кубиками. Творог (200 г, 5%) растираю с 1 яйцом, 2 ст. л. натурального йогурта и подсластителем по вкусу (1–2 ст. л. эритрита или чайная ложка жидкой стевии) до гладкой массы.

В творожную смесь добавляю 150 г овсяной или цельнозерновой муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. корицы и щепотку ванилина. Замешиваю мягкое, липковатое тесто.

В готовое тесто аккуратно вмешиваю нарезанные кубики яблок. Руками, смоченными в воде, формирую из теста 8 одинаковых шариков. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и слегка прижимаю сверху, чтобы получились невысокие булочки.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 22–25 минут. Булочки должны хорошо подрумяниться, стать золотисто-коричневыми, но оставаться мягкими на ощупь. Даю им немного остыть на противне — они станут плотнее. Подаю теплыми или остывшими.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

