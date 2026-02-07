Секрет плотной творожной начинки для блинов. Добавляю один ингредиент — и она идеально держится внутри

Это тот самый вкус из детства, но с небольшой профессиональной хитростью. Благодаря одному дополнительному компоненту привычная творожная начинка приобретает безупречную, устойчивую форму, оставаясь сочной и легкой.

Для начинки беру 400 граммов сухого рассыпчатого творога (5–9% жирности) и обязательно перетираю его через сито или разминаю вилкой, чтобы не было ни единого комочка. В творожную массу добавляю 2–3 столовые ложки сахара (по вкусу), щепотку ванилина и один желток куриного яйца. Желток здесь — наш главный союзник, он связывает творог, придает начинке нежность и красивый желтоватый оттенок, но не делает ее жидкой. Все тщательно перемешиваю до однородности. Если творог попался совсем сухой, можно добавить буквально одну столовую ложку густой сметаны. Затем добавляю горсть промытого и обсушенного изюма (по желанию) и снова перемешиваю. Готовая масса должна быть влажной, пластичной и легко формироваться в колобок, который не разваливается и не оставляет мокрых следов. Этой начинкой заполняю готовые, слегка остывшие блины, заворачивая их конвертом, трубочкой или мешочком. При желании блины с творогом можно слегка обжарить на сливочном масле до хрустящей корочки или подавать сразу.

