09 декабря 2025 в 18:45

Десерта на Новый год хочется, а времени нет: готовим мгновенные пирожные в стаканчиках из 3 ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Десерта на Новый год хочется, а времени нет: готовим пирожные в стаканчиках из 3 ингредиентов. Новый год — время праздника, но часто нет ресурсов на сложные десерты. Этот рецепт спасет вас: всего три ингредиента, минимум усилий и максимальный эффект на столе. Пирожные в стаканчиках выглядят красиво и подойдут как для семейного праздника, так и для гостей.

Для приготовления вам понадобится 1 лист слоеного теста, 250 мл сливок 33–35% и 150 г любых ягод (свежих или замороженных).

Лист слоеного теста раскатайте и запеките до золотистой корочки, затем поломайте на кусочки. Сливки взбейте до устойчивых пиков. В стаканчики слоями выкладывайте: кусочки запеченного теста, взбитые сливки и ягоды, повторяя слои до верха. Подавайте сразу же или слегка охладите в холодильнике перед подачей, чтобы десерт был свежим, воздушным и праздничным.

Ранее мы готовили новогодние закуски за 15 минут. Три элегантных варианта к бокалу шампанского.

