Новогодние закуски за 15 минут: три элегантных варианта к бокалу шампанского. Встречайте Новый год без суеты с этими эффектными закусками, которые собираются за считанные минуты. Брускетта, тарталетки и канапе — минимум усилий, максимум вкуса и праздничного настроения на вашем столе.

Для брускетт с селёдкой вам понадобится: 1 небольшая отварная свекла, 1 варёное яйцо, 2-3 ст. л. майонез, несколько ломтиков черного хлеба, 1 слабосолёная сельдь, зернистая горчица и свежий укроп. В блендере измельчите свеклу, яйцо и майонез до однородности. На подрумяненные тосты или хлеб с помощью кондитерского мешка нанесите свекольный крем, сверху украсьте кусочком сельди, каплей горчицы и веточкой укропа.

Для тарталеток с крабом подготовьте: 6 крабовых палочек, 2 варёных яйца, 50 г твёрдого сыра, 2-3 ст. л. майонез, готовые тарталетки и красную икру для украшения. В блендере измельчите крабовые палочки, яйца, сыр и майонез. Аккурачно наполните тарталетки крабовой массой с помощью ложки или кондитерского мешка и украсьте каждой чайной ложкой красной икры.

Для канапе с колбасой и сыром возьмите: сырокопчёную колбасу, шарики моцареллы, кунжут и маслины без косточек. Тонкие ломтики колбасы сверните в «розочки». Шарики моцареллы обваляйте в кунжуте. На шпажки последовательно нанижите: кунжутный шарик моцареллы, колбасную розочку и маслину.

