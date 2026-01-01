Новый год — 2026
Понравился бы Путину: мы попросили ИИ создать салат, который бы пришелся по вкусу президенту России — вот что получилось

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мы попросили ИИ проанализировать вкусы российского лидера Владимира Путина и создать салат, который бы понравился президенту. Вот он — салат «Баланс», который был опробован в новогоднем застолье. Владимир Путин — публичная фигура, о которой известно немало из открытых источников: сдержанность, любовь к простой и понятной кухне, внимание к качественным продуктам, умеренность и отсутствие излишеств. В интервью и репортажах не раз подчеркивалось, что ему ближе традиционная еда, домашние вкусы, без тяжелых соусов и перегруза. Исходя из этого, ИИ собрал салат, который выглядит сдержанно, насыщенно и «по-русски», но при этом современно.

Ингредиенты: отварная говядина — 300 г, картофель отварной — 3 шт., соленые огурцы — 2 шт., шампиньоны — 200 г, репчатый лук — 1 небольшая головка, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу, оливковое масло — 3 ст. л., дижонская горчица — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., соль и черный перец — по вкусу, сливочное масло для обжарки.

Приготовление: говядину нарезают аккуратной соломкой, картофель — крупным кубиком, огурцы — тонкими ломтиками, шампиньоны быстро обжаривают на сковороде на сливочном масле до золотистого цвета, лук нарезают тонкими полукольцами и при желании слегка ошпаривают кипятком, чтобы убрать резкость, все ингредиенты соединяют в миске, добавляют рубленую зелень, заправляют оливковым маслом, лимонным соком и горчицей, солят и перчат по вкусу, аккуратно перемешивают и дают салату настояться 10–15 минут.

Получается сытный, строгий и честный вкус — без майонеза, без показной роскоши, с упором на качество продуктов и баланс.

Ранее мы делились рецептом невероятной вкуснятины! Салат «Гнездо глухаря» делаем так — все спрашивают рецепт.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
