Салат, который каждый должен попробовать в 2026 году: «День и ночь» — поражает видом и вкусом

Абсолютно каждый должен попробовать в 2026 году салат «День и ночь»! Он поражает не только видом, но и вкусом. Это блюдо гарантированно вызовет восторг и любопытство гостей.

Вкус салата — это многогранная гармония: чесночный сырный слой, нежная курица, свежий огурец, сладковатый чернослив и сливочные яйца создают интересное вкусовое путешествие.

Вам понадобится: 200 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 300 г отварной куриной грудки, 2 свежих огурца, 100 г чернослива (запарить, обсушить), 3 отварных яйца (отделить белки от желтков), майонез. Салат собираем слоями на плоском овальном или прямоугольном блюде. Первый слой: смешайте тертый сыр с давленым чесноком и майонезом, распределите по дну. Второй слой: мелко нарезанная курица, промазанная майонезом. Третий слой: нарезанные соломкой свежие огурцы смазать майонезом. Четвертый слой: нарезанный чернослив смазать майонезом. Пятый слой: тертые желтки смазать майонезом. Теперь визуально разделите салат пополам вдоль. На одну половину ровным слоем выложите тертые белки — это «день». На вторую половину выложите еще один слой нарезанного чернослива — это «ночь». Дайте салату пропитаться в холодильнике 3–4 часа.

