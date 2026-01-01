Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 17:01

Салат, который каждый должен попробовать в 2026 году: «День и ночь» — поражает видом и вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Абсолютно каждый должен попробовать в 2026 году салат «День и ночь»! Он поражает не только видом, но и вкусом. Это блюдо гарантированно вызовет восторг и любопытство гостей.

Вкус салата — это многогранная гармония: чесночный сырный слой, нежная курица, свежий огурец, сладковатый чернослив и сливочные яйца создают интересное вкусовое путешествие.

Вам понадобится: 200 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 300 г отварной куриной грудки, 2 свежих огурца, 100 г чернослива (запарить, обсушить), 3 отварных яйца (отделить белки от желтков), майонез. Салат собираем слоями на плоском овальном или прямоугольном блюде. Первый слой: смешайте тертый сыр с давленым чесноком и майонезом, распределите по дну. Второй слой: мелко нарезанная курица, промазанная майонезом. Третий слой: нарезанные соломкой свежие огурцы смазать майонезом. Четвертый слой: нарезанный чернослив смазать майонезом. Пятый слой: тертые желтки смазать майонезом. Теперь визуально разделите салат пополам вдоль. На одну половину ровным слоем выложите тертые белки — это «день». На вторую половину выложите еще один слой нарезанного чернослива — это «ночь». Дайте салату пропитаться в холодильнике 3–4 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Рождественский» — изысканность из простых продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Я даже не варю бульон, и получается улетно: вкусный суп с копченостями и кукурузой — то, что нужно желудку после тонны майонеза
Общество
Я даже не варю бульон, и получается улетно: вкусный суп с копченостями и кукурузой — то, что нужно желудку после тонны майонеза
Самый хрустящий салат с кальмарами «Морской бриз» — нужны пекинская капуста, яйцо и ложка икры
Общество
Самый хрустящий салат с кальмарами «Морской бриз» — нужны пекинская капуста, яйцо и ложка икры
Блеск без химии: как апельсиновая цедра превратит старые ложки в новенькие за 10 минут
Общество
Блеск без химии: как апельсиновая цедра превратит старые ложки в новенькие за 10 минут
Так селедку под шубой готовят северяне — делюсь скандинавским рецептом классики: с яблоком и пикантным соусом вместо майонеза
Общество
Так селедку под шубой готовят северяне — делюсь скандинавским рецептом классики: с яблоком и пикантным соусом вместо майонеза
Баварский салат готовлю, когда майонезные надоели: простой рецепт, который по вкусу не уступает оливье
Общество
Баварский салат готовлю, когда майонезные надоели: простой рецепт, который по вкусу не уступает оливье
салаты
рецепты
застолье
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники смогут получать рабочие профессии бесплатно
Москалькова обратилась к ООН после атаки ВСУ на Херсонскую область
Раскрыты последствия нового удара украинской армии по Белгородской области
Вино, водка и пиво резко подорожали в России после Нового года
Глава евродипломатии устроила истерику и обвинила Россию
МИД России указал на зашкаливающий цинизм Зеленского
В МИД РФ объяснили, что означает игнорирование теракта под Херсоном
В России емким словом охарактеризовали сущность Киева после атаки на Хорлы
Известный американский ученый признался в любви к Новому году в России
Пожар вспыхнул на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА
Появились новые данные о пострадавших в смертельном пожаре в Швейцарии
Российский мэр вышел из парилки, показал бицепсы и поздравил с Новым годом
На Западе рассказали об одном нюансе поведения Зеленского
Медведчук назвал истинную причину атаки Зеленского на резиденцию Путина
«Приказ на устранение Путина»: Медведчук о позоре «нелегитимного»
Переезд во Францию, отказ от «6 кадров»: как живет актриса Ирина Медведева
Трое россиян впервые разделили выигрыш миллиарда рублей в лотерею
«Тяжелые были»: хирург раскрыл, как спасали детей после страшной атаки ВСУ
Стало известно о состоянии раненых после удара по Хорлам
Россиянам перечислили удачное время для поиска работы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.