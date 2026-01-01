Бюджетно и так вкусно — нежные котлеты из минтая: ужин, который не оставит тяжести в животе

Приготовьте нежные, воздушные и очень полезные котлеты из минтая — идеальное блюдо для ужина, который не оставит тяжести в животе. Бюджетно и так вкусно!

Вкус этих котлет — нежный, деликатный, с легкой сладостью белой рыбы, которую оттеняют лук и зелень. Они легко усваиваются и содержат ценный белок, фосфор и йод.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая (свежего или размороженного), небольшая луковица, яйцо, 2-3 ст. л. манной крупы или панировочных сухарей, 3-4 ст. л. молока или сливок, соль, перец, укроп. Рыбное филе нарежьте кусочками и измельчите в блендере или пропустите через мясорубку вместе с луком. В получившийся фарш добавьте яйцо, манку, молоко, соль, перец и мелко рубленный укроп. Тщательно вымешайте массу до однородности, дайте ему постоять 10 минут, чтобы крупа набухла. Сформируйте небольшие котлетки. Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Для более диетического варианта котлеты можно приготовить на пару в течение 15–20 минут. Подавайте с овощным салатом или картофельным пюре.

