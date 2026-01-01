Новый год — 2026
01 января 2026 в 16:44

Так селедку под шубой готовят северяне — делюсь скандинавским рецептом классики: с яблоком и пикантным соусом вместо майонеза

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта версия шубы лишена главного минуса классики — излишней жирности и плотности. Яблоко дает необходимую кислинку и сочность, горчица в соусе — пикантность, а укроп — ароматную свежесть. Салат получается таким же сытным, но гораздо более легким и деликатным.

300 г филе маринованной финской сельди (силлы) нарезаю мелкими кубиками. Если сельдь соленая, предварительно вымачиваю в молоке 1–2 часа. 3 отварные картофелины, 3 отварные свеклы и 2 отварные моркови очищаю и нарезаю мелкими кубиками. Кислое яблоко (например, «Гренни Смит») очищаю от кожуры и сердцевины и также режу мелкими кубиками. Красную луковицу нарезаю очень тонкими полукольцами. Для соуса смешиваю 250 г сметаны, 2 ст. л. дижонской горчицы, сок половины лимона, большой пучок мелко порубленного укропа, соль и черный перец по вкусу. В прозрачную салатницу или на плоское блюдо выкладываю слоями: 1. Картофель, слегка солю, покрываю частью соуса. 2. Сельдь. 3. Красный лук. 4. Морковь, соус. 5. Яблоко. 6. Свекла. Каждый слой, кроме последнего, промазываю соусом. Верхний слой из свеклы разравниваю и полностью покрываю оставшимся соусом, включая бока салата. Убираю в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей украшаю веточками укропа.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
