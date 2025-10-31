Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 00:30

Главный раввин России дал оценку заявлению чеченского муфтия

Главный раввин России Лазар осудил высказывания муфтия Чечни Межиева о евреях

Главный раввин России Берл Лазар Главный раввин России Берл Лазар Фото: Viktor Chernov/GlobalLookPress

Главный раввин России Берл Лазар в Telegram-канале раскритиковал опубликованное интервью муфтия Чечни Салаха Межиева. Он выразил надежду, что исламские лидеры страны дистанцируются от прозвучавших высказываний.

Слова господина Межиева оскорбительны для всего еврейского народа и для нашей веры. Но по существу они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет, — сказано в сообщении

В своем обращении раввин подчеркнул уникальность сложившихся в России межконфессиональных отношений. Он также отметил традиционное восприятие иудеями ислама как религии мира и терпимости.

Ранее главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий предположил, что окончание украинского конфликта наступит 15 января 2026 года. По его словам, такое предположение якобы основано на высказываниях «влиятельных людей» в Европе.

Кроме того, президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода сообщал, что евреи, которые уехали в Израиль после начала СВО, вернулись. Он подчеркнул, что многие из них покидали РФ лишь для получения израильского гражданства. Борода отметил, что в стране нельзя констатировать какое-то уменьшение евреев, поскольку они уезжают и возвращаются.

Главный раввин России дал оценку заявлению чеченского муфтия
