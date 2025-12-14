Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Стало известно о дружбе раввинов России и Одессы

Главный раввин России Лазар заявил о дружбе с раввином Одессы Вольфом

Берл Лазар Берл Лазар Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Главный раввин России Берл Лазар заявил о своей многолетней дружбе с главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом. В интервью РИА Новости он сообщил, что они познакомились еще во время совместной учебы.

У нас сохранилась дружба и с раввином на Украине (главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом, — NEWS.ru), с которым я учился в ешиве, — сказал собеседник.

В период с 1982 по 1988 год Лазар проходил обучение в нью-йоркской ешиве «Томхей Тмимим», которая является высшим духовным учебным заведением в иудаизме. По ее окончании он получил диплом раввина, а также звание даяна — иудейского религиозного судьи. В феврале 2025 года дружеские связи между семьями укрепились браком. Сын Авраама Вольфа, Шолем, женился на дочери Берла Лазара, Ривке. Торжественная церемония состоялась в израильском городе Маале-Адумим, расположенном к востоку от Иерусалима.

Ранее главный раввин Севастополя Биньямин Вольф выступил с призывом к евреям Западной Европы рассмотреть возможность переезда в Россию. Он заявил, что в Севастополе, как и во всей стране, для еврейской общины созданы комфортные и безопасные условия. Вольф отметил, что за последнее десятилетие в странах Западной Европы значительно ухудшилась ситуация для евреев.

