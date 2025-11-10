Евреи Западной Европы могут переехать в Севастополь, заявил раввин города Биньямин Вольф на своей странице «ВКонтакте». По его словам, в городе комфортно и безопасно, как и во всей России.

Я предлагаю евреям, которые хотят спокойно жить и зарабатывать, переезжать в Севастополь и инвестировать в регион. Город изменился за 10 лет до неузнаваемости: очень многое уже сделано, и огромные проекты планируются. Здесь есть куда вложить деньги, чтобы заработать так, как нигде в мире, — заявил он.

По его мнению, в последние 10 лет в Западной Европе наблюдается ухудшение ситуации для евреев, многие из которых уезжают в Израиль. Вольф отметил, что антисемитизм, который ранее скрывался на бытовом уровне, сейчас выходит наружу, однако власти, считает он, не предпринимают достаточных мер для его пресечения.

С другой стороны, по его словам, Россия становится более комфортной для евреев, особенно Севастополь, в котором Вольф живет уже более 20 лет. Он утверждает, что за последние годы убедился, что российская власть относится к евреям с уважением, позволяет спокойно отмечать праздники и не бояться проявлений антисемитизма, которые жестко пресекаются.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что национальная культура способна обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. По словам главы государства, многонациональность нашей страны является бесценным даром, а развитие возможно лишь при сохранении ценностей и открытости прогрессу. Путин добавил, что смешение традиций и техник рождает шедевры мирового уровня.