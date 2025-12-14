«Это силы тьмы»: главный раввин России отреагировал на теракт в Сиднее

Теракт на пляже в Сиднее вызывает чувства скорби и возмущения, заявил главный раввин России Берл Лазар. Он подчеркнул, что праздник Хануки, во время которого произошло нападение, — несет свет в мир, в то время как террористы — это «силы тьмы, воплощение абсолютного зла», передает ТАСС.

Скорбь и возмущение — вот чувства, которые вызвала у нас весть о страшном теракте в Сиднее. Наша община в этом городе собралась праздновать Хануку — праздник света, — и тут явились террористы, начали стрелять и убивать мирных людей. <…> У террористов задача прямо противоположная: это силы тьмы, воплощение абсолютного зла. Эти бандиты проиграли в Газе, и теперь стараются распространить власть тьмы на другие регионы, — поделился Лазар.

Как отметил раввин, то, что этот теракт произошел именно в Австралии, — ужасает, но не вызывает удивления. По его мнению, террористы и их пособники слишком вольготно чувствовали себя на этом континенте в последнее время. Он упомянул демонстрации солидарности с палестинским движением ХАМАС, нападения на синагоги и еврейское сообщество.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя события в Австралии, заявила, что террористические акты против мирных граждан не имеют никакого оправдания. Она также сообщила, что российское посольство в Канберре и генеральное консульство в Сиднее поддерживают связь с местными правоохранительными органами.