14 декабря 2025 в 15:18

«Следим за страшными новостями»: Захарова высказалась о трагедии в Сиднее

Захарова назвала чудовищной трагедией стрельбу по людям на пляже Бонди в Сиднее

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Терроризм в отношении невинных людей нельзя никак оправдать, заявила в беседе с ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала трагедию в Австралии, где неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бонди.

Следим за страшными новостями из Австралии. Расстрел невинных людей в ходе религиозного праздника — чудовищная трагедия. <...> Терроризму не может быть никакого оправдания, — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, российское посольство в Канберре и генконсульство в Сиднее находятся на связи с местными правоохранительными органами. Сотрудники диппредставительств выясняют информацию о наличии среди пострадавших граждан РФ, резюмировала она.

Ранее комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Лэньон классифицировал массовую стрельбу на пляже Сиднея как теракт. Он отметил, что в результате случившегося погибли не менее 12 человек, еще 29 пострадали. Всего на побережье в этот момент находилось около тысячи человек. В полиции считают, что подготовка к нападению велась несколько месяцев.

До этого стало известно, что россияне, посетившие празднование Хануки на пляже Бонди, ушли за 15 минут до стрельбы. Так, пара из Сочи покинула мероприятие, поскольку ей предстояло ехать в аэропорт.

