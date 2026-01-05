Суд Нью-Йорка прислушался к просьбе Мадуро на заседании CNN: суд согласился на встречу Мадуро с сотрудниками венесуэльского консульства

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк одобрил встречу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес с сотрудниками консульства республики, передает CNN. Накануне лидер выступил с соответствующей просьбой.

Отмечается, что суд подтвердил право Мадуро и его супруги на подобную встречу. На заседании президент и супруга не признали свою вину.

Ранее стало известно, что следующее разбирательство в зале суда запланировано на 17 марта. В ходе процесса президент Венесуэлы не признал свою вину. Власти США вменяют ему наркотерроризм, незаконный оборот оружия и импорт запрещенных веществ в Соединенных Штатах.

Венесуэльские власти после вторжения США объявили мобилизацию вооруженных сил страны и переход на военный режим для работников нефтяной отрасли и других производств. Они также заявили о вводе дополнительных мер по усилению патрулирования и обеспечению безопасности на сухопутных, воздушных и морских границах. Соответствующий декрет подписали Николас Мадуро, вице-президент и члены правительства.