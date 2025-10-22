Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 10:49

Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса раскрыл свои планы

Освобожденный из плена ХАМАС Харкин планирует встретиться с Путиным

Фото: Omar Ashtawy/Global Look Press

Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса Максим Харкин планирует приехать в Россию и лично встретиться с главой страны Владимиром Путиным, рассказали RT в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара. По его словам, это произойдет через месяц или полтора.

Через месяц-полтора, если позволит здоровье, он надеется приехать и сам поблагодарить президента за помощь, которую Россия оказывала ему, пока он был в плену, и это хоть как-то облегчало его положение, — сказал Лазар.

Раввин подчеркнул, что Харкин голодал, однако его матери было еще страшнее из-за переживаний о сыне. Нахождение в плену сделало мужчину мудрее и сильнее морально, он стал больше ценить жизнь, резюмировал Лазар.

Ранее стало известно, что освобожденный из плена Харкин потерял 30 кг. Его мать Наталья отметила, что от него осталась одна треть. Она не стала вдаваться в подробности его содержания, отметив только, что они были ужасные.

До этого в Сети обнародовали первое фото Харкина после его освобождения из плена. Снимок разместил израильский МИД в своем русскоязычном Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что после двух лет в заточении Харкин наконец вернется домой.

ХАМАС
Берл Лазар
пленные
заложники
Владимир Путин
Израиль
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия поставила ЕС условие для поддержки новых санкций против России
Подросток спускалась на свидание по простыням и сорвалась со второго этажа
Медсестра увидела «смерть с косой» у постели тяжелобольного пациента
Гастроэнтеролог предупредил о вреде жвачки для зубов и желудка
Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
В Европе объяснили, почему Макрон превратился в зануду
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.