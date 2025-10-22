Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса раскрыл свои планы

Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса Максим Харкин планирует приехать в Россию и лично встретиться с главой страны Владимиром Путиным, рассказали RT в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара. По его словам, это произойдет через месяц или полтора.

Через месяц-полтора, если позволит здоровье, он надеется приехать и сам поблагодарить президента за помощь, которую Россия оказывала ему, пока он был в плену, и это хоть как-то облегчало его положение, — сказал Лазар.

Раввин подчеркнул, что Харкин голодал, однако его матери было еще страшнее из-за переживаний о сыне. Нахождение в плену сделало мужчину мудрее и сильнее морально, он стал больше ценить жизнь, резюмировал Лазар.

Ранее стало известно, что освобожденный из плена Харкин потерял 30 кг. Его мать Наталья отметила, что от него осталась одна треть. Она не стала вдаваться в подробности его содержания, отметив только, что они были ужасные.

До этого в Сети обнародовали первое фото Харкина после его освобождения из плена. Снимок разместил израильский МИД в своем русскоязычном Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что после двух лет в заточении Харкин наконец вернется домой.