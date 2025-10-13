«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС

В Сети появилась первая фотография уроженца Донбасса Максима Харкина после его освобождения из плена палестинского движения ХАМАС. Снимок опубликовал МИД Израиля в своем русскоязычном Telegram-канале. Дипломаты отметили, что после двух лет в заточении освобожденный заложник направляется домой.

Освобожденный заложник Максим Харкин на пути домой, — сказано в публикации под фото.

Ранее посольство Израиля в Москве сообщало, что Харкин освобожден из плена палестинского движения ХАМАС. Он оказался среди второй группы израильских заложников, которых передали представителям Международного комитета Красного Креста. Мужчина уже вышел на связь со своей семьей.

До этого в Минобороны Израиля заявляли, что первая группа из семи освобожденных заложников ХАМАС была доставлена на территорию еврейского государства из сектора Газа. В оборонном ведомстве уточнили, что они скоро встретятся со своими близкими. В группу вошли Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман и Гай Гальбоа-Далаль, находившиеся в плену с октября 2023 года.