Освобожденный заложник ХАМАС Харкин вышел на связь

Уроженец Донбасса Максим Харкин освобожден из плена палестинского движения ХАМАС, сообщило ТАСС посольство Израиля в Москве. Мужчина уже вышел на связь с семьей, добавили в дипмиссии.

Нам известно, что Максим уже вышел на связь со своей семьей, — говорится в сообщении.

Ранее в минобороны Израиля заявили, что первая группа из семи освобожденных заложников ХАМАС была доставлена на территорию еврейского государства из сектора Газа. В оборонном ведомстве уточнили, что они скоро встретятся со своими близкими. В группу вошли Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман и Гай Гальбоа-Далаль, находившиеся в плену с октября 2023 года.

До этого ХАМАС опубликовало список из 20 живых израильских заложников, которых хотят освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Уточняется, что среди них был уроженец Донбасса Харкин.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска.