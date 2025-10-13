Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 07:37

ХАМАС собирается освободить израильского заложника родом из ДНР

ХАМАС опубликовало список имен 20 живых заложников, которых освободят

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Палестинское движение ХАМАС опубликовало в Telegram список из 20 живых израильских заложников, которых хотят освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Уточняется, что среди них уроженец Донбасса Максим Харкин.

Кроме того, по плану должны освободить Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосефа-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Рома Браславского, Ариэля Кунио и других. Их выпустят в понедельник, 13 октября, начиная с 08:00 мск, как информировала радиостанция «Галей ЦАХАЛ». Освобождение пройдет в два этапа.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац говорил, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он отметил, что операция будет проводиться как силами Армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

До этого член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции. Саммит мира по случаю прекращения огня пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.

ХАМАС
Израиль
заложники
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские штурмовики погибли из-за заснувшего после застолья командира
Стало известно о будущем освобождаемых в Израиле палестинских заключенных
Первые семь израильских заложников ХАМАС передали Красному Кресту
Китай вводит портовые сборы с судов США
Улицы Тель-Авива заполнились желающими посмотреть на заложников
Машины Красного Креста направились к месту освобождения заложников ХАМАС
У россиян стали чаще возникать проблемы при выплате одного вида кредитов
Цена одного продукта в России резко увеличилась из-за пошлин США
Пенсионерам рассказали, как правильно выбирать банк для хранения сбережений
Товарооборот Китая и США резко сократился
Киберзащитник раскрыл новый метод запугивания мошенниками жертв
ХАМАС собирается освободить израильского заложника родом из ДНР
МОК высказался о недопуске израильских гимнастов на чемпионат мира
Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 октября: инфографика
Главу «Инфосмит» арестовали по делу о хищении 30 млн рублей
Более 100 украинских БПЛА пытались атаковать ночью российские регионы
Стало известно, как Трамп поступил с помилованными Байденом заключенными
Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда
Бдительность российского сержанта дорого обошлась ВСУ
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.