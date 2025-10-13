ХАМАС собирается освободить израильского заложника родом из ДНР

Палестинское движение ХАМАС опубликовало в Telegram список из 20 живых израильских заложников, которых хотят освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Уточняется, что среди них уроженец Донбасса Максим Харкин.

Кроме того, по плану должны освободить Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосефа-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Рома Браславского, Ариэля Кунио и других. Их выпустят в понедельник, 13 октября, начиная с 08:00 мск, как информировала радиостанция «Галей ЦАХАЛ». Освобождение пройдет в два этапа.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац говорил, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он отметил, что операция будет проводиться как силами Армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

До этого член политбюро группировки Хусам Бадран заявил, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять участие в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров ХАМАС будет полагаться на посредников в лице Катара, Египта и Турции. Саммит мира по случаю прекращения огня пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября.